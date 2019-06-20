«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

По словам главы Marvel Studios Кевина Файги, новая версия фильма появится в прокате на следующей неделе.

Версию фильма «Мстители: Финал» с новыми сценами покажут в кинотеатрах. Об этом порталу Comic Book сообщил глава Marvel Studios Кевин Файги.

«Да, выход новой версии картины в прокат произойдет в следующий уикенд», — заявил он. Таким образом, фильм вернется в кинотеатры с 28 июня.

Файги также уточнил в интервью порталу Screenrant, что речь идет о добавлении «удаленной сцены после титров, небольшом посвящении и нескольких сюрпризах».

На данный момент «Мстители: Финал» находится на втором месте в списке самых кассовых фильмов. Согласно данным портала Box Office Mojo, он отстает от «Аватара» Джеймса Кэмерона в мировом прокате примерно на $44 млн. Выход новой версии фильма может помочь ему стать самой кассовой картиной в истории. На данный момент «Мстители: Финал» собрал $2,744 млрд.