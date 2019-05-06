Заключительная часть «Мстителей» собрала более $2 млрд за рекордный срок

Кинофильм «Мстители: Финал» стал вторым самым кассовым в истории и собрал около $2,19 млрд спустя всего 11 дней после выхода в мировой прокат, показали предварительные подсчеты студии Walt Disney Co.
Заключительная часть «Мстителей» преодолела отметку в $2 млрд за 11 дней, тогда как самому кассовому фильму в истории — картине «Аватар» — потребовалось для этого 47 дней, сообщает агентство Dow Jones.
По данным сайта Box Office Mojo, «Мстители: Финал» стали пятым фильмом, собравшим в прокате $2 млрд. Сборы в США и Канаде составили около $619,7 млн. Общие сборы в России и странах СНГ за неделю достигли практически 2,2 млрд рублей, согласно неофициальным данным портала kinobusiness.com.
Очевидные шансы финальной части «Мстителей» побить рекорд «Аватара» и стать самым кассовым фильмом в истории в основном объясняются интересом зарубежной аудитории. Сборы картины в зарубежном прокате достигли $1,5 млрд, при этом $576 млн пришлось на Китай, где фильм установил рекорд среди зарубежных картин, сообщается на сайте Disney.
Чтобы занять первое место по сборам в США и Канаде, «Мстителям» нужно собрать больше $936 млн. Именно столько принес в 2015 году кинотеатрам седьмой эпизод саги «Звездные войны» — «Пробуждение силы».
«Мстители: Финал» рассказывает о противостоянии оставшихся в живых членов команды Мстителей и их союзников и могущественного титана Таноса.
Премьера заключительной части в России состоялась 29 апреля, на 4 дня позже мирового проката.
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