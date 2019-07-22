Колесников признал свое поражение на округе в Донецкой области

Сопредседатель партии «Оппозиционный блок», кандидат в народные депутаты Борис Колесников признал свое поражение на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу № 49 в Донецкой области.

«Результаты избирательной кампании показали, что я уступил действующему городскому голове города Дружковка Валерию Гнатенко. За 20 с лишним лет в большом спорте я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям. Искренне благодарю всех избирателей нашего округа за поддержку», — написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Он пожелал победителю «решить многочисленные проблемы, накопившиеся не только Дружковке, но и в целом в округе».

«А новому парламенту и правительству — в максимально короткое время добиться мира как гарантии сохранения целостности и независимости нашей страны», — написал Колесников.

Согласно сайту ЦИК, по результатам обработки 20,49% протоколов в округе № 49 кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко побеждает у Колесникова с минимальным отрывом: 35,94% голосов против 35,9% соответственно.