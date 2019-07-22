ЦИК обработал более трети протоколов: «Слуга народа» получает монобольшинство в парламенте

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 35,51% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (42,19% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 12,75%, «Евросолидарность» — 8,71%, ВО «Батькивщина» — 8,15%, «Голос» — 6,39%.
Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия — 3,94%, «Сила и честь», которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, «Оппозиционный блок» — 3,23%, и ВО «Свобода» — 2,33%.
Партия Шария — 2,25% голосов, партия «Украинская стратегия Гройсмана» набирает 2,18%, «Гражданская позиция» — 1,08%.
Партия «Голос» побеждает во Львовская области, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — в Луганской и Донецкой областях. В остальных областях, а также в Киеве победителем становится партия «Слуга народа» (от 30,88% в Тернопольской области, до 57,3% — в Днепропетровской области).
Согласно предварительным подсчетам, партия «Слуга народа» получит 121 место по спискам, также партия берет более 105 мандатов в мажоритарных округах. Это позволит ей самостоятельно формировать правительство, не создавая коалицию.
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