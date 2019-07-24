Маркарова может остаться главой Минфина в новом правительстве

Министр финансов Оксана Маркарова может остаться работать на своем посту и в новом правительстве, которое сформирует коалиция после досрочных парламентских выборов.
Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает «Укринформ».
«Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать», — сказал он.
На вопрос о возможности дальнейшей работы главой Минфина Оксаны Маркаровой Герус ответил: «Возможно. Она — профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять».
В то же время представитель президента отметил, что у него нет уверенности, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в составе Кабмина.
По его словам, предложения будут появляться после назначения нового премьер-министра, который также предлагает кандидатов на руководителей министерств.
Напомним, в июне 2018 года Кабмин назначил Маркарову на должность исполняющего обязанности министров финансов, до этого она несколько лет была первым заместителем. А 22 ноября 2018 года Рада лишила Маркарову приставки и.о.
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