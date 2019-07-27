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В Киеве в течение двух дней ограничат движение транспорта

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В Киеве в течение двух дней ограничат движение транспорта

На выходных, в связи с празднованием 1031-летия крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, сообщает Киевская горгосадминистрация.

«27 и 28 июля на время проведения общегородских мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси-Украины вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта», — сказано в сообщении.

В частности 27 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул.Трехсвятительской (на участке от Михайловской пл. до Европейской пл.), ул.Крещатик (на участке от ул.Богдана Хмельницкого до Европейской пл.), Владимирском спуске (на участке от Почтовой пл. Европейской пл.), ул. Грушевского (на участке от ул.Цитадельной до Европейской пл.), ул.Ивана Мазепы, ул.Лаврской работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках: от ул.Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск — Почтовая площадь — ул.Набережно-Крещатицкая — дальше постоянным маршрутом; от железнодорожного вокзала «Центральный» — ул.С. Петлюры — б-р Т. Шевченко — ул.Леонтовича — ул.Б. Хмельницкого — ул.Владимирская — Софийская пл.

Работа автобусного маршрута № 24 будет организована от железнодорожного вокзала «Центральный» до ул.Софийской.

Работа автобусного маршрута № 62 будет организована от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул.Новогоспитальной).

Работа автобусов маршрута № 55 будет организована от Дарницкой площади до ул.Старонаводницкой по собственной трассой, далее — ул.Генерала Алмазова — б-р Леси Украинки — ул.Бассейная — ул.Эспланадная — ул.Рогнединская — ст. м. «Дворец Спорта» — ул.Рогнединская — ул.Шота Руставели — б-р Леси Украинки — ул.Генерала Алмазова — ул.Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Работа троллейбусов маршрута № 38 будет организована от ст. м. «Выдубичи» до б-ра Леси Украинки (до ул.Новогоспитальной).

28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул.Владимирской (на участке от ул.В. Житомирской до ул.Ирининской), Владимирском проезде, ул.Софийской, ул.Аллы Тарасовой, ул.Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., ул.Михайловской, ул.Костельной, ул.Трехсвятительской, ул.Б. Житомирской (на участке от ул.Владимирской до ул.Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано: троллейбусов маршрута № 6 — от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»; троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул.Академика Туполева и ул.Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской пл.

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Работа автобусов маршрута № 114 будет организована на участках: от ул.Милославской до Европейской пл.; от железнодорожного вокзала «Центральный» до б-ра Тараса Шевченко по собственной схеме, далее ул.Большая Васильковская — ст. м. «Площадь Льва Толстого» — ул.Льва Толстого — ул.Владимирская — б-р Тараса Шевченко — в обратном направлении по собственной схеме.

Также в КГГА напомнили, что 27-28 июля в центре столицы ограничат движение транспорта.

Киев, крещение Руси
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