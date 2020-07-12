Православные конфессии решили не проводить в этому году крестный ход к годовщине Крещения Руси

Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская православная церковь (Московского патриархата) решили не проводить крестный ход в рамках празднования 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси в 2020 году в связи с карантинными мерами, принятыми в рамках противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19.
«В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход», — написал министр культуры Украины Александр Ткаченко, сославшись на официальные сообщения церквей.
По его словам, в обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. «Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет», — добавил Ткаченко.
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