СМИ назвали кандидатуру нового посла Украины в США

Новым послом Украины в США может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции. Об этом сообщает ВВС News Украина.
По данным издания, Шамшур в эти дни как раз находится в Киеве. Издание «Европейская правда» в свою очередь располагает информацией о том, что в Офисе президента рассматривают его кандидатуру.
Среди возможных кандидатов также называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко — он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США. Однако сам он в комментарии журналисту назвал эту информацию «слухами».
Шамшур — кадровый дипломат, он уже возглавлял посольство Украины в США в 2005-2010 годах.
Напомним, что 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины. Среди уволенных — посол Украины в США Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Петром Порошенко в 2015 году.
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