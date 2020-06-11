Зеленский назвал военную помощь США признаком прочного партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за выделенную Украине финансовую помощь в сфере безопасности.
«Благодарен США за их неизменную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Украины, объявленные сегодня Департаментом безопасности США, — это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами», — написал Зеленский в Twitter.
Как сообщалось, 11 июня Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн в рамках программы «Инициатива помощи Украине по безопасности» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
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