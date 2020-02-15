Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе

Украина заинтересована «в более активном привлечении» США к процессу урегулирования конфликта внаДонбассе. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Он проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию в Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США», — процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.
Глава государства, согласно сообщению, на переговорах выразил надежду на увеличение объемов военной помощи со стороны США и расширение ее направлений, проинформировал о реформировании сектора безопасности и обороны в Украине, в том числе о переходе оборонной промышленности на стандарты НАТО, а также заверил американцев в проведении других реформ и антикоррупционной политики в стране. «У нас будет полная перезагрузка „Укроборонпрома“, чтобы украинские оборонные предприятия были эффективными, современными и прозрачными», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент в ходе встречи пригласил американских инвесторов в Украину.
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