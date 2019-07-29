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Walt Disney побила собственный рекорд по ежегодным кассовым сборам

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Walt Disney побила собственный рекорд по ежегодным кассовым сборам

Кассовые сборы новых картин американской компании The Walt Disney Company достигли $7,67 млрд в текущем году. Это рекордно высокий показатель среди всех киностудий мира, сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Предыдущий рекорд был установлен также The Walt Disney Company. Она в 2016 году сумела добиться кассовых сборов в размере $7,61 млрд.

В этом году самой прибыльной картиной этой компании стал фантастический фильм «Мстители: Финал». Он неделю назад установил мировой рекорд кассовых сборов и обошел блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар», удерживавший пальму первенства в течение десяти последних лет. Помимо «Мстителей», еще две работы The Walt Disney Company — «Капитан Марвел» и киноверсия мультфильма «Аладдин» — набрали в этом году более $1 млрд каждая.

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В мировой прокат фильм «Мстители: Финал» вышел 24 апреля, в американский — 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.

Walt Disney
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Понедельник, 29 июля 2019
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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