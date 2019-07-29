У Зеленского хотят создать всемирный русскоязычный канал

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал, рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ. «У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — сообщил Кирилл Тимошенко.
По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал. «Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента», — указал Тимошенко.
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