Walt Disney уволит 32 тысяч сотрудников

В первой половине 2021 финансового года компания Walt Disney рассчитывает расторгнуть контракты со своими сотрудниками. При этом, сообщает The Wall Street Journal, уволенные могут остаться без дополнительных выплат, например, по медстраховкам и в пенсионный фонд. В сентябре Disney объявляла о сокращении 28 тыс. рабочих.

Из-за пандемии COVID-19 экономика США оказалась в числе наиболее пострадавших. В связи с этим крупнейшая американская корпорация в сфере развлечений не рискует давать прогнозы относительно возобновления работы всех подразделений, в том числе тематического парка в Анахайме (Калифорния), который закрыт с марта, пишет The Wall Street Journal.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также выпускающего потребительские товары и видеоигры, в четвертом финансовом квартале рухнула на 61% — до $2,58 млрд.

Тематические парки Disney либо остаются закрытыми, либо работают в ограниченном режиме уже долгое время, круизы приостановлены со второго квартала текущего года, розничные магазины также в основном закрыты.

Disney заявляет, что ради улучшения своего положения готова принять меры в виде приостановки дорогостоящих проектов, сокращения инвестиций в кинопроизводство и телевидение и отправку сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

По данным исследования TEA/AECOM за 2019 год, Walt Disney занимает первое место в мировом топ-10 по количеству посетителей тематических парков. Компания опережает конкурентов со значительным отрывом: парки Walt Disney Attractions по всему миру посетили 155,9 млн человек, Merlin Entertainments Group — 67 млн человек, OCT Parks China — 53,9 млн человек. Самым популярным стал парк Magic Kingdom в городе Лейк-Буэна-Виста (штат Флорида), его посетили 20,9 млн человек..