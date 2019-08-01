«Метинвест» приблизил зарплаты персонала к восточно-европейскому уровню, - Рыженков

Причинами острого дефицита сотрудников с высокой квалификацией являются трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования, однако группа «Метинвест» нашла решения для обеих проблем, заявил в интервью изданию «GMK Center» генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

Он подчеркнул, что модернизация производства невозможна без квалифицированного персонала, однако Украина в целом и «Метинвест» в частности испытывают дефицит сотрудников с высокой квалификацией.

«Ключевых причин две: трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования. У „Метинвеста“ есть решения для обеих проблем, и мы уже достигли определенных успехов, — сказал Рыженков. — Во-первых, мы научились работать с оттоком кадров и удерживать лучших сотрудников в группе. За последние два года зарплаты персонала приблизились к восточно-европейскому уровню. Наша задача — создать в „Метинвесте“ конкурентные и привлекательные условия работы, замотивировать наших сотрудников к внутреннему карьерному и профессиональному росту. Во-вторых, мы в несколько раз увеличили инвестиции в ремонт рабочих мест и инфраструктуры на производственных площадках, чтобы сделать работу более безопасной и комфортной».

Также, по словам гендиректора «Метинвеста», группа взяла на себя роль инициатора и лидера в подготовке новых профессиональных стандартов обучения. «Важным шагом является внедрение программ, которые популяризируют отрасль и рабочие профессии среди молодежи. Мы уже заключили соглашения с ведущими профильными ВУЗами страны на разработку учебных программ и внедрение дуальной системы обучения для нужд „Метинвеста“. Впереди планы по созданию собственного корпоративного политехнического университета и программ развития технических специалистов для удовлетворения потребностей всей страны», — подчеркнул Рыженков.