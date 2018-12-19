«Метинвест» вложил в развитие Мариуполя более 150 млн грн, в экологию – более 1,4 млрд грн

В 2018 году только на социальные проекты в Мариуполе группа «Метинвест» выделила более 150 млн грн, а инвестиции в экологию превысили 1,4 млрд грн. Об этом шла речь в ходе встречи генерального директора группы Юрия Рыженкова, главы Мариуполя Вадима Бойченко с общественностью города, сообщает Uaprom.

Рыженков отметил, что в этом году основной акцент в инвестициях был сделан на крупные инфраструктурные объекты и социальную сферу. Так, в 2018 году на развитие здравоохранения группа направила более 16 млн грн, в образование – порядка 20 млн грн. Подарок жителям к 240-летию Мариуполя – помощь в реконструкции Театрального сквера и современный европейский фонтан – обошелся «Метинвесту» более чем в 35 млн грн.

Основные инвестиции в Мариуполе идут на модернизацию ММК им. Ильича и «Азовстали»: в 2018 году в развитие меткомбинатов было вложено более 12,5 млрд грн. Из масштабных проектов – строительство машины непрерывного литья заготовок №4 на ММК им. Ильича (бюджет проекта – более 4 млрд грн), реконструкция доменной печи №3 на «Азовстали» (инвестиции – 2,5 млрд грн) и реконструкция прокатного стана «1700» на ММК им. Ильича (2,3 млрд грн).

Обязательная статья расходов для группы – экология. В 2018 году инвестиции в это направление увеличились в 2,3 раза и составили более 1,4 млрд грн. Ключевые проекты – реконструкция аглофабрики ММК им. Ильича и капитальные ремонты доменных печей №2, 3, 4 и 5.

«Мы хотим, чтобы люди гордились своей профессией и городом, в котором они живут. Уже шесть лет мы регулярно встречаемся с жителями Мариуполя и рассказываем им о том, как модернизируем наши мощности, что делаем для улучшения экологии в городе. А три года назад мы изменили формат сотрудничества с Мариуполем и в социальной сфере. И сегодня вместе с муниципалитетом, международными донорами и бизнесом мы уже консолидируем значительно больше ресурсов на развитие города», - сказал Рыженков.

«Партнерство с группой «Метинвест» – это пример того, как город может эффективно сотрудничать с крупным бизнесом. Социальные инвестиции «Метинвеста» в развитие Мариуполя составили в уходящем году более 150 млн грн – и это, я уверен, не предел. Я хочу, чтобы таких примеров было больше, и чтобы развитием Мариуполя занимались все заинтересованные стороны – от государства до частного бизнеса», - добавил Бойченко.

В 2019 году в Мариуполе продолжится активная модернизация комбинатов, а также реализация крупных городских инфраструктурных проектов. В ходе встречи была также представлена новая стратегия работы общественного союза «Зеленый центр «Метинвест»; вектор следующего года – на устойчивое зеленое развитие и экологическое воспитание молодежи.