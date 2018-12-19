Войти
Волкер намекнул, что Украине не стоит продлевать военное положение
позиция
Волкер намекнул, что Украине не стоит продлевать военное положение
Трамп обвинил Google, Facebook и Twitter в необъективности и поддержке демократов
резонанс
Трамп обвинил Google, Facebook и Twitter в необъективности и поддержке демократов

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

компании
RSS

«Метинвест» вложил в развитие Мариуполя более 150 млн грн, в экологию – более 1,4 млрд грн

740
«Метинвест» вложил в развитие Мариуполя более 150 млн грн, в экологию – более 1,4 млрд грн

В 2018 году только на социальные проекты в Мариуполе группа «Метинвест» выделила более 150 млн грн, а инвестиции в экологию превысили 1,4 млрд грн. Об этом шла речь в ходе встречи генерального директора группы Юрия Рыженкова, главы Мариуполя Вадима Бойченко с общественностью города, сообщает Uaprom.

Рыженков отметил, что в этом году основной акцент в инвестициях был сделан на крупные инфраструктурные объекты и социальную сферу. Так, в 2018 году на развитие здравоохранения группа направила более 16 млн грн, в образование – порядка 20 млн грн. Подарок жителям к 240-летию Мариуполя – помощь в реконструкции Театрального сквера и современный европейский фонтан – обошелся «Метинвесту» более чем в 35 млн грн.

Основные инвестиции в Мариуполе идут на модернизацию ММК им. Ильича и «Азовстали»: в 2018 году в развитие меткомбинатов было вложено более 12,5 млрд грн. Из масштабных проектов – строительство машины непрерывного литья заготовок №4 на ММК им. Ильича (бюджет проекта – более 4 млрд грн), реконструкция доменной печи №3 на «Азовстали» (инвестиции – 2,5 млрд грн) и реконструкция прокатного стана «1700» на ММК им. Ильича (2,3 млрд грн).

Обязательная статья расходов для группы – экология. В 2018 году инвестиции в это направление увеличились в 2,3 раза и составили более 1,4 млрд грн. Ключевые проекты – реконструкция аглофабрики ММК им. Ильича и капитальные ремонты доменных печей №2, 3, 4 и 5.

«Мы хотим, чтобы люди гордились своей профессией и городом, в котором они живут. Уже шесть лет мы регулярно встречаемся с жителями Мариуполя и рассказываем им о том, как модернизируем наши мощности, что делаем для улучшения экологии в городе. А три года назад мы изменили формат сотрудничества с Мариуполем и в социальной сфере. И сегодня вместе с муниципалитетом, международными донорами и бизнесом мы уже консолидируем значительно больше ресурсов на развитие города», - сказал Рыженков.

«Партнерство с группой «Метинвест» – это пример того, как город может эффективно сотрудничать с крупным бизнесом. Социальные инвестиции «Метинвеста» в развитие Мариуполя составили в уходящем году более 150 млн грн – и это, я уверен, не предел. Я хочу, чтобы таких примеров было больше, и чтобы развитием Мариуполя занимались все заинтересованные стороны – от государства до частного бизнеса», - добавил Бойченко.

Читайте также: Транспорт будущего? Илон Маск достроил тоннель под Лос-Анджелесом

В 2019 году в Мариуполе продолжится активная модернизация комбинатов, а также реализация крупных городских инфраструктурных проектов. В ходе встречи была также представлена новая стратегия работы общественного союза «Зеленый центр «Метинвест»; вектор следующего года – на устойчивое зеленое развитие и экологическое воспитание молодежи.

Метинвест, Мариуполь, Вадим Бойченко, Юрий Рыженков
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 декабря 2018
Вторник, 18 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Билл Гейтс
Билл Гейтс
основатель Microsoft

Что должно волновать нас в XXI веке

Человеческий разум всегда тревожится. Это не обязательно плохо - в конце концов, если за вами гонится медведь, ваши переживания по этому поводу могут спасти вам жизнь. Хотя в наши дни большинству людей не приходится лишаться сна из-за медведей, современная жизнь дает множество других причин для волнений: терроризм, изменение климата, развитие ИИ, посягательство на частную жизнь и даже очевидный упадок международного сотрудничества. В своей увлекательной новой книге «21 урок XXI века» (21 Lessons for the 21st Century) историк Юваль Ной Харари создает полезную основу для противостояния этим страхам.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Американские букмекеры и украинские выборы

Рабочая поездка Юлии Тимошенко в Вашингтон, проведенная в рамках подготовки к президентской избирательной кампании, вызвала весьма нервную реакцию в окружении действующего Президента, которая вылилась в очередной «порохоботский» фейерверк в сетях. Мы же, со своей стороны, не будем оценивать уровень успешности этого визита, так же как не будем составлять баланс позитивных/негативных отзывов на него американских политиков и СМИ. В данном материале автор хотел коснуться одной из важных составляющих того фона, на котором происходила рабочая поездка ЮВТ в Вашингтон, а именно – социологии.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016