Гендиректор «Метинвеста»: Реконструкция стана 1700 - это шаг в завтрашний день

Реконструкция стана 1700 на ММК имени Ильича – это расширение сортамента, востребованность продукции и комфорт для потребителей, заявил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков

«Очередной шаг компании в завтрашний день. Для нас важны наши клиенты. Мы модернизируем, чтобы качество всегда было на высоте. Находим индивидуальный подход, предоставляя нашим потребителям самый высокий уровень сервиса», - сказал Рыженков в ходе церемонии запуска производства на обновленном агрегате сегодня, 5 ноября.

Генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко добавил, что производство тонколистового проката на стане 1700 открывает новые возможности для расширения сортамента холоднокатаной продукции, а также увеличения объемов производства оцинкованного листа и рулона. «Теперь, мы сможем увеличить вес рулонов почти в три с половиной раза в сравнении с продукцией, выпускаемой до реконструкции. Ведь чем больше вес, тем меньше промежуточных операций выполняет потребитель, а это – экономия времени и затрат, а для нас – новые заказы», - сказал он.

В пресс-службе «Метинвеста» добавили, что масштабная реконструкция ЛПЦ-1700 стартовала в 2017 году и проходила в несколько этапов. На первом – в эксплуатацию введена нагревательная печь №1 и установлена большегрузная пневматическая моталка. На втором – установлены промежуточное перематывающее устройство «coilbox», гидросбивы, реверсивная черновая клеть и другое технологическое оборудование. Также выполнено усиление и модернизация блока чистовых клетей прокатного стана.

Новая реверсивная клеть с оборудованием для вертикального обжатия сляба оснащена автоматизированной системой управления, позволяющей стабильно получать качественный подкат для чистовой группы клетей. Установленный после чернового блока стана «сoilbox» выполняет промежуточную смотку длинных раскатов при прокатке тяжелых рулонов.

Благодаря реконструкции стана 1700 меткомбинат расширил производственные возможности – слябы толщиной 250 мм, которые производит новая МНЛЗ №4, будут прокатываться в конкретном размерном диапазоне, а масса рулона увеличится до 30 т.

Напомним, общие инвестиции «Метинвеста» в проект составили порядка $110 млн.