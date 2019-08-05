Экспорт российского угля в Украину в июне сократился на 85,3%

Экспорт российского угля в Украину в июне оказался меньше показателей того же месяца 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — он сократился до 129,3 тыс. тонн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
При этом за последние полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн, — до 4,9 млн тонн.
С 1 июня российские компании могут поставлять уголь в Украину только по специальному разрешению от правительства. Однако, пишет издание, как следует из данных ЦДУ ТЭКа, уже в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще остановили поставки, либо снизили их в несколько раз. При этом, отмечается в публикации, согласно статистике, поставки продукции перенаправляются в Беларусь. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в эту страну вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн.
По словам эксперта, опрошенного газетой, предполагается, что большая часть российского угля теперь поступает в Украину через Беларусь, однако объемы поставок также снижались в связи с переходом Луганской ТЭС на газ.
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