Шольц закликає Європу надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Литви, повідомляє Tagesschau.

У цьому контексті німецький канцлер згадав, що Німеччина передає Україні додаткову систему Patriot зі своїх запасів.

"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів та артилерії", – сказав він.

Він закликав інших приєднатися до цієї допомоги.

"Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше засобів протиповітряної оборони з наявних запасів", – підкреслив Шольц.