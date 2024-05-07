Це буде дорого, але ми готові: ЄС готується до припинення постачання російського газу

У Євросоюзі готуються до можливого раптового припинення постачання російського газу після того, як завершиться термін контракту щодо транзиту між Україною та рф наприкінці 2024 року. Про це під час брифінгу в Києві заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, пише Кореспондент з посиланням на Європейську правду.

Єврокомісарка нагадала, що термін дії контракту між росією та Україною щодо транзиту газу спливає, тому в ЄС хочуть скоординувати свої дії з Україною, і ЄС готувався до цієї ситуації протягом двох років.

"Ми знали, що росія не є надійним постачальником газу, і всі наші оцінки ризиків були розроблені таким чином, що в одну мить Європа може залишитись без поставок російського газу", - сказала Сімсон.

Сімсон додала, що переговори про продовження транзиту російського газу можливі лише після того, як москва виведе свої війська з України.

"Контракт з Україною спливає у грудні. Ми не просимо наших партнерів (Україну - ред.) вести переговори з росією. Але перші переговори мають відбутися після того, як росія виведе свої війська з України", - уточнила єврокомісарка.

Сімсон нагадала, що Європа досі отримує російський газ двома газопроводами - через Україну і через Туреччину, а на тлі майбунього припинення транзиту через Україну слід знайти альтернативи для забезпечення газом Словаччини й Австрії.

Єврокомісарка наголосила, що ще 2023 року росія вирішила скоротити постачання газу до ЄС одностороннім рішенням, щоб маніпулювати ринками Європи, хоч блоку буде непросто за умов подальших скорочень імпорту газу з рф.

"Це буде дорого. Але ми готові до цього", - підкреслила Сімсон.