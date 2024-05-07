Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Міноборони: Україна обговорила можливість спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями

128

Під час Українського оборонно-промислового форуму в Брюсселі представники України обговорили можливість спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.

У відомстві розповіли, що під час форуму заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів зустріч з міжнародними партнерами.

Він наголосив, що Київ очікує подальшого зростання інвестицій європейських оборонних компаній в Україну, появи нових технологій та промислових потужностей.

«Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Основою для такої співпраці українського та європейського ОПК може стати озброєння, якого ми потребуємо передусім. Це засоби ППО, артилерійські системи та боєприпаси, засоби РЕБ, а також розвідувальні та ударні безпілотними», – розповів Дмитро Кліменков.

Також заступник міністра зустрівся з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Віцепрезидентом ЄК Жозепом Боррелем. Сторони обговорили можливість фінансування виготовлення пріоритетної зброї для ЗСУ на підприємствах українського ОПК.

У зустрічі, крім заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, взяли участь міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер й інші представники української та європейської делегацій.

Кліменков
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 7 мая 2024
Понедельник, 6 мая 2024
Воскресенье, 5 мая 2024
Суббота, 4 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023