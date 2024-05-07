Міноборони: Україна обговорила можливість спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями

Під час Українського оборонно-промислового форуму в Брюсселі представники України обговорили можливість спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.
У відомстві розповіли, що під час форуму заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів зустріч з міжнародними партнерами.
Він наголосив, що Київ очікує подальшого зростання інвестицій європейських оборонних компаній в Україну, появи нових технологій та промислових потужностей.
«Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Основою для такої співпраці українського та європейського ОПК може стати озброєння, якого ми потребуємо передусім. Це засоби ППО, артилерійські системи та боєприпаси, засоби РЕБ, а також розвідувальні та ударні безпілотними», – розповів Дмитро Кліменков.
Також заступник міністра зустрівся з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Віцепрезидентом ЄК Жозепом Боррелем. Сторони обговорили можливість фінансування виготовлення пріоритетної зброї для ЗСУ на підприємствах українського ОПК.
У зустрічі, крім заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, взяли участь міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер й інші представники української та європейської делегацій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023