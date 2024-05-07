Міноборони: Україна обговорила можливість спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями

Під час Українського оборонно-промислового форуму в Брюсселі представники України обговорили можливість спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.

У відомстві розповіли, що під час форуму заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів зустріч з міжнародними партнерами.

Він наголосив, що Київ очікує подальшого зростання інвестицій європейських оборонних компаній в Україну, появи нових технологій та промислових потужностей.

«Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Основою для такої співпраці українського та європейського ОПК може стати озброєння, якого ми потребуємо передусім. Це засоби ППО, артилерійські системи та боєприпаси, засоби РЕБ, а також розвідувальні та ударні безпілотними», – розповів Дмитро Кліменков.

Також заступник міністра зустрівся з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Віцепрезидентом ЄК Жозепом Боррелем. Сторони обговорили можливість фінансування виготовлення пріоритетної зброї для ЗСУ на підприємствах українського ОПК.

У зустрічі, крім заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, взяли участь міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер й інші представники української та європейської делегацій.