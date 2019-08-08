Зеленский анонсировал проведение в Украине земельной реформы

В Украине в 2019 году будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли в 2020 году, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.
«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га», — сказал он на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг, передает Интерфакс-Украина.
По словам президента, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности, компания «Онур».
«Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность государственного частного партнерства», — сказал Зеленский.
«Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, частными компаниями», — сказал он, при этом подчеркнув: Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех проектах.
Ранее в команде Зеленского заявляли о необходимости открытия рынка земли после подготовки соответствующего законодательства.
Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук допускает разблокирование рынка земли до конца 2019 года. «Есть понимание в команде (президента — Ред.), что если это (отмена моратория — Ред.) не будет сделано в этом году, то будет довольно сложно», — говорил он.
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