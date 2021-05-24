В Украине украли сельхозземли территорией почти в два Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий площадью в два Крыма, и Украина сделает все для их возврата.
«В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое», — заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30. Земля» в понедельник в Киеве.
Он также публично подписал законопроект № 2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.
Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов передаются в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.
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