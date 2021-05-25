Аграрная острасль – на пути к фиаско

Занимаясь агро-бизнесом в Украине я вынужденно обращаю внимание на деятельность министра агропрод политики Романа Лещенко (напомню — он работал наемным директором моего предприятия и я обоснованно считаю, что он мошенническим образом нанес мне ущерб на сумму более полумиллиона долларов). Так вот, ознакомившись с некоторыми перспективами развития сельскохозяйственной отрасли Украины, которые предлагает воплотить министр Аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко я пришел к выводу, что его инициативы не просто выглядят неумно, они уже становятся откровенно опасны для всей отрасли и, как следствие, для всей экономики страны. Это все очень странно — почему такие субъекты попадают во власть и тем более продвигаются по карьерной лестнице.

Но, конечно, это дело президента, может он хочет, что бы было на кого списать неудачи?



Итак, объясню свою позицию путем цитирования и комментирования высказываний министра Романа Лещенко, которые я взял из стенограммы заседания комитета Верховной Рады Украины по сельскому хозяйству.

Вот первая из них.

Как известно, в Украине есть проблемы в сахарной отрасли, сахарные заводы закрываются им не выгодно работать. Что же предлагает господин министр для решение данной проблемы? Он говорит о стимулировании экспорта сырья, в том числе через Экспортно-кредитное агентство. Но чтобы агентство запустить, которое пока фактически не начало работать, Роман Лещенко предлагает его докапитализировать на 6-7 миллиардов гривен. Есть два вопроса по этому предложению, первый — Экспортно-кредитное агентство по закону не имеет права кредитовать сырье, то есть министр предлагает нарушать законы? Но еще хуже, если он добьется внесения изменений в этот закон. Он планирует сделать Украину из государства производителя продукции сырьевым придатком. Давно известно, что производство продукции дает экономике больше рабочих мест. Если делать акцент на серье, то где же брать рабочие места для украинцев, если продавать сырье на экспорт станет выгоднее производства продукции? И есть второй вопрос — понимает ли министр, что предлагает отдать в одно Экспертно-кредитное агентство больше денег чем вся государственная поддержка аграриям Украины на 2021 год — 4,5 млрд грн? Где же тут логика? Или это элемент пиар-кампании министра ? Украине больше не нужны фермеры, а нужно агентство, которое будет помогать продавать сырье иностранным компаниям? Неужели это тот уровень компетентности министра, который нужен стране в состоянии кризиса отрасли? Или он имеет задумку распределять кредитную поддержку в обмен на некие «услуги» от получателей кредитов ?

При этом Роман Лещенко предлагает сокращать или совсем прекратить импорт в некоторых отраслях, например, такого будущего он хочет для молочной продукции. Да, эта отрасль в Украине в очень плохом состоянии, производство молока очень быстро сокращается, в течение 2-3 лет производство молока может сойти на нет. В то же время импорт наоборот растет. Чтобы стимулировать украинского производителя и отвоевать у импорта внутренний рынок молочной продукции Лещенко предлагает ограничить импорт. Серьезно? Мы же все понимаем, что производить больше продукции не станут. При этом для потребителя цена может стать неподъёмной. Министр аграрной политики и продовольствия хочет оставить украинцев без молока и молочной продукции? Вместо того, чтобы датировать производителя, он хочет создать дефицит и кризис? Министр точно понимает, что делает или он специально вредительствует? Мне кажется, уже пора Офису Президента понять, что Роман Лещенко не на своем месте. Он плохо разбирается в аграрной политике. Агро-промышленно производство — сложная отрасль и требует комплексного подхода, а новому министру выделили всего два направления ответственности: Государственное агентство рыбного хозяйства и Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра. С другой стороны, может и правильно, если развалит дело, то не во всей отрасли.

Аналогичные по своей гениальности решения Роман Лещенко предлагает и для животноводческой отрасли — санкции для импортеров. Тут кроме цен, которые сразу взлетят есть еще одна опасность — международные партнеры не поймут санкций без веских на то причин. Не разумная политика нового министра — это не веская причина, а способ поссориться с Европейским союзом.

К сожалению, складывается впечатление, что министр Лещенко делает это все не просто так. Еще в феврале 2021 года на заседании Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Роман Лещенко очень сокрушался, что Украина лишилась большого рынка «братских народов». Министр считает, что нужно активизировать связи с Россией ? С агрессором ? А Европейский рынок, по его мнению, того не стоил. «Нам надо найти рациональное решение, чтобы защитить себя, но в то же время и сбалансировать все эти отношения. Не может быть так, как оно сейчас есть, что мы открытые, транспарентные и со всеми по-хорошему». — Говорит министр о европейских партнерах. Он не хочет по-хорошему с Европой, чтобы удовлетворить Россию? И все это было накануне годовщины расстрелов на Евромайдане.

Как такое вообще возможно, что за общение с российскими официальными лицами одних украинских политиков подвергают санкциям, а любимцы президента страны занимают высокие должности в правительстве?

Ну и кое-что из последних новостей. Министр Лещенко анонсировал санкции Совета национальной безопасности и обороны против людей, которые занимались махинациями с землей. Министр много знает о махинациях, ведь его самого в этом подозревали много раз пока он возглавлял Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Если у государства нет возможности доказать виновность каких-то аферистов и пойти в прокуратуру и суд, то кто назначает виновных? Роман Лещенко очень хочет это делать, у него есть много нерешенных вопросов с разными людьми, кому-то он должен денег, кто-то стал свидетелем его коррупционной деятельности. Он очень хотел бы наказать своих личных врагов через СНБО? Если Советом нацбезопасности станет помыкать каждый чиновник, это будет справедливо, принесет стране пользу? Или Роман Лещенко претендует на место правой руки президента и так заявляет о желании помочь Андрею Ермаку? Почему министр, который даже не является членом Совета национальной безопасности и обороны анонсирует санкции, о которых еще не принято решение? Удивительно наблюдать, как Роман Лещенко «играется с огнем».

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями — развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.