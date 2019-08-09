Китай призвал США немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга

Власти США должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и внутренние дела Китая. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу прокомментировала слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус о встрече американских дипломатов с лидерами протестующих.
«Сянган является китайским. Нельзя оскорблять чувства жителей Китая и игнорировать общественное мнение. Мы призываем американскую сторону уважать международное право и базовые принципы международных отношений, немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая», — указывается в заявлении дипломата.
Как отметила Хуа Чуньин, глава пресс-службы Госдепартамента назвала нормальной практикой встречи американских дипломатов с представителями правительств и лидерами оппозиции во всех странах мира и дала высокую оценку их работе. «Может ли мир быть мирным, если американская сторона так поступает?» — указала официальный представитель МИД КНР.
Комиссариат МИД КНР в Гонконге экстренно вызвал в четверг представителей руководства генконсульства США, заявив им решительный протест по поводу контактов американских дипломатов с лидерами местных сепаратистских сил. Соответствующее сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства. Китайская сторона сделала генконсульству США серьезное представление, выразив крайнее недовольство в связи с появившимися сообщениями о контактах его сотрудников с организацией, выступающей «за независимость Гонконга». Комиссариат МИД КНР запросил объяснений по этому поводу.
Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.
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