РФ поблагодарила Украину за разрешение на пролет российского самолета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отличной новостью решение украинской стороны впервые за последние четыре года разрешить российскому самолету пролет над территорией Украины.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании «Глобус», который направлялся из итальянского города Бари в Москву, в среду получил разрешение на вход в украинское воздушное пространство в связи с обходом грозы. По словам представителей Государственного предприятия обслуживания воздушного движения, диспетчеры руководствовались законодательными и нормативно-правовыми актами страны в области авиации, придерживаясь стандартов ICAO.

«Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, что Украина «закрыла небо» для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. В санкционный список попали крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот», тогда еще находившаяся в предбанкротном состоянии «Трансаэро», авиакомпания «Якутия», авиакомпании группы S7. Все перечисленные перевозчики летали чартерами или регулярными рейсами в аннексированный Крым. С того же дня и Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний.