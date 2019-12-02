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Китай ввел санкции против США из-за Гонконга

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Китай ввел санкции против США из-за Гонконга

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Несмотря на решительные протесты Китая, американская сторона настояла на подписании так называемого закона о правах человека и демократии в Гонконге, что является серьезным нарушением норм международного права и вмешательством во внутренние дела Китая. В ответ на необоснованные действия американской стороны мы приняли решение приостановить рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Мы также приняли санкции в отношении американских неправительственных организаций — National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House и ряда других», — заявила дипломат, которую цитирует ТАСС.

«Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты исправить ошибки, прекратить вмешательство в наши внутренние дела. Китай предпримет все необходимые шаги в соответствии с развитием ситуации для защиты стабильности и процветания Гонконга, а также национального суверенитета, безопасности и интересов развития нашей страны», — подчеркнула официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики «одна страна — две системы» для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

США, Китай, Гонконг
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