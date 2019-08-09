Варфоломей пообещал Зеленскому, что Константинополь не будет вмешиваться в дела ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей I на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне на Фанаре (Стамбул, Турция) заявил что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Православной церкви Украины.

«Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она полностью независимая и автокефальная», — сказал Вселенский патриарх на встрече с Зеленским, цитирует его слова Православная церковь Украины (ПЦУ) в Фейсбук, ссылаясь на отдел прессы и связей Вселенского патриархата.

Он заверил, что из Константинополя Украинская церковь будет иметь «только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела».

Как сообщалось, 8 августа Зеленский встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем I в резиденции на Фанаре. Президент Украины сообщил, что обсудил с патриархом ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

«Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — сказал Зеленский на встрече, передала его слова пресс-служба главы государства.