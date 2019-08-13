Войти
В Кремле заметили протесты в Москве, но комментировать не хотят
соседи
В Кремле заметили протесты в Москве, но комментировать не хотят
Данилюк считает обоснованной национализацию ПриватБанка
позиция
Данилюк считает обоснованной национализацию ПриватБанка

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Сотрудники ДТЭК прервали отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ

533
Сотрудники ДТЭК прервали отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ

Оба сотрудника ДТЭК, которым НАБУ адресовало подозрения, добровольно и своевременно вернулись в Украину, прервав плановый отпуск, для участия в процессуальных действиях НАБУ. Об этом сообщается на сайте компании ДТЭК.

«Сегодня оба сотрудника находятся в Киеве и готовы к полному сотрудничеству с досудебным следствием. Открытость и готовность к сотрудничеству с НАБУ сотрудников ДТЭК свидетельствует о законности их действий и необоснованности обвинений в их адрес», — сообщили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что исключают любые незаконные действия своих сотрудников, которым НАБУ объявила о подозрении, и заявили о готовности предпринять меры для защиты их чести и репутации. А также пообещали максимально содействовать установлению истины.

«Энергетическая компания ДТЭК ведет бизнес исключительно в правовом поле. Мы готовы всесторонне содействовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и выводов международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают необоснованность выдвинутых против наших сотрудников обвинений», — заявили в компании.

Читайте также: Пятая часть украинцев, поработавших за рубежом, не хотят туда возвращаться

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЕКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых два менеджера компании ДТЭК.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила ранее, что формула «Роттердам+» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, она подчеркивала, что для расчета цены на газ действует аналогичная «Роттердам+» формула — «Дюссельдорф+», цены на топливо закладываются в тариф согласно импортному паритету — в соответствии с мировыми биржевыми ценами.

3 марта 2016 было принято постановление № 289, в котором была утверждена новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула «Роттердам+»). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилась.

ДТЭК, НАБУ, Роттердам плюс
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 августа 2019
Понедельник, 12 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Люди по природе творческие существа. Но иногда у нас не получается раскрыть в себе эти способности. Вот пять способов стать более креативными, независимо от того, собираетесь ли вы написать роман или научиться играть на музыкальном инструменте.
Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016