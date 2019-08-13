Сотрудники ДТЭК прервали отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ

Оба сотрудника ДТЭК, которым НАБУ адресовало подозрения, добровольно и своевременно вернулись в Украину, прервав плановый отпуск, для участия в процессуальных действиях НАБУ. Об этом сообщается на сайте компании ДТЭК.
«Сегодня оба сотрудника находятся в Киеве и готовы к полному сотрудничеству с досудебным следствием. Открытость и готовность к сотрудничеству с НАБУ сотрудников ДТЭК свидетельствует о законности их действий и необоснованности обвинений в их адрес», — сообщили в компании.
В ДТЭК подчеркнули, что исключают любые незаконные действия своих сотрудников, которым НАБУ объявила о подозрении, и заявили о готовности предпринять меры для защиты их чести и репутации. А также пообещали максимально содействовать установлению истины.
«Энергетическая компания ДТЭК ведет бизнес исключительно в правовом поле. Мы готовы всесторонне содействовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и выводов международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают необоснованность выдвинутых против наших сотрудников обвинений», — заявили в компании.
Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЕКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых два менеджера компании ДТЭК.
Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила ранее, что формула «Роттердам+» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, она подчеркивала, что для расчета цены на газ действует аналогичная «Роттердам+» формула — «Дюссельдорф+», цены на топливо закладываются в тариф согласно импортному паритету — в соответствии с мировыми биржевыми ценами.
3 марта 2016 было принято постановление № 289, в котором была утверждена новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула «Роттердам+»). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилась.
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