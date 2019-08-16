Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют – еще одно решение суда

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство НАБУ о задержании еще одного сотрудника компании ДТЭК, которому было предъявлено подозрение, и оставил его на свободе.

Сегодня, 16 августа 2019 года, в Соломенский районный суд города Киева добровольно прибыл второй сотрудник компании ДТЭК в сопровождении стороны защиты. Приняв во внимание аргументы защиты, которая настаивает на безосновательности объявленных НАБУ подозрений по делу «Роттердам+», суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и назначил сотруднику ДТЭК залог в сумме 9,6 млн. грн.

Отметим, что 14 августа 2019 года, Соломенский суд Киева избрал аналогичный вид меры пресечения еще одному сотруднику компании ДТЭК.

Два сотрудника ДТЭК прервали свои отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ. В компании ДТЭК отметили порядочность и профессионализме своих сотрудников и заявили, что предоставят им полную правовую поддержку для защиты их прав, чести и деловой репутации.

Напомним, что 8 августа детективы НАБУ объявили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», среди которых двое сотрудников компании ДТЭК.