В противостоянии судебной системы и созданных Западом структур Зеленскому выгоднее поддержать суды, - эксперт

Высший антикорсуд отказал детективам НАБУ в продлении сроков предварительного расследования по делу «судей Окружного админсуда Киева». Такое решение в прошлую среду принял судья ВАКС Андрей Бицюк. Антикоррупционные активисты уже говорят о том, что речь идет, фактически, о провале расследования. Однако, политический консультант, директор «Украинского института политики» Руслан Бортник полагает, что на этом противостояние между ОАСК и так называемыми антикоррупционными органами не завершится, поскольку речь идет о глобальном противостоянии между украинской судебной системой и западными структурами.

«Стратегически проблема отношений между ОАСК и антикоррупционными структурами, между ОАСК и отдельными группами внутри власти, безусловно сохраняется. В какой-то мере ОАСК оказался наконечником вот этого противостояния между судебной системой Украины, западными партнёрами и частью Офиса президента. Поэтому этот конфликт, эта конкуренция будут сохранятся еще достаточно долго. Именно в рамках данного конфликта и происходят вот эти разного рода судебные разбирательства. Сложно говорить о том, что речь идет о борьбе с коррупцией или за справедливость, это просто политический конфликт, к сожалению, проходящий в судебной и около судебной системы», — полагает эксперт.

Запад неоднократно показывал заинтересованность в том, чтобы получить контроль над системой украинских судов. По мнению политолога, от позиции Владимира Зеленского будет зависеть, удастся ли западным структурам получить желаемое.

«Пока мы видим, что президент отстаивает определённые позиции и не позволяет западным партнерам подмять под себя всю эту систему — съезд судей последний тому пример. Если президент захочет и дальше сохранять свою независимость и относительную независимость судебной системы хотя бы от внешних игроков, то судебная система устоит. Если же президент не захочет или не сможет этого сделать, то судебная система, к сожалению, станет просто разменной монетой в формировании отношений между властью и Западом», — заявил он.

При этом, по мнению, эксперта, президенту выгоднее поддержать судебную систему, а не прозападные структуры.

«В случае его поддержки судебной системы, влияние президента на эту систему сохранится и даже увеличится. Зеленский получит эффективный инструмент для государственного управления, как бы это антиконституционно ни звучало. Если же контроль над судебной системой получат антикоррупционные активисты и через них западные партнеры, то реальной власти у президента станет намного меньше, и вообще реальной власти внутри страны станет намного меньше», — полагает Руслан Бортник.