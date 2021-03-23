Войти
Разумков заявил о желании как можно быстрее получить план по членству в НАТО
позиция
Разумков заявил о желании как можно быстрее получить план по членству в НАТО
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
официально
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В противостоянии судебной системы и созданных Западом структур Зеленскому выгоднее поддержать суды, - эксперт

474
В противостоянии судебной системы и созданных Западом структур Зеленскому выгоднее поддержать суды, - эксперт

Высший антикорсуд отказал детективам НАБУ в продлении сроков предварительного расследования по делу «судей Окружного админсуда Киева». Такое решение в прошлую среду принял судья ВАКС Андрей Бицюк. Антикоррупционные активисты уже говорят о том, что речь идет, фактически, о провале расследования. Однако, политический консультант, директор «Украинского института политики» Руслан Бортник полагает, что на этом противостояние между ОАСК и так называемыми антикоррупционными органами не завершится, поскольку речь идет о глобальном противостоянии между украинской судебной системой и западными структурами.

«Стратегически проблема отношений между ОАСК и антикоррупционными структурами, между ОАСК и отдельными группами внутри власти, безусловно сохраняется. В какой-то мере ОАСК оказался наконечником вот этого противостояния между судебной системой Украины, западными партнёрами и частью Офиса президента. Поэтому этот конфликт, эта конкуренция будут сохранятся еще достаточно долго. Именно в рамках данного конфликта и происходят вот эти разного рода судебные разбирательства. Сложно говорить о том, что речь идет о борьбе с коррупцией или за справедливость, это просто политический конфликт, к сожалению, проходящий в судебной и около судебной системы», — полагает эксперт.

Запад неоднократно показывал заинтересованность в том, чтобы получить контроль над системой украинских судов. По мнению политолога, от позиции Владимира Зеленского будет зависеть, удастся ли западным структурам получить желаемое.

«Пока мы видим, что президент отстаивает определённые позиции и не позволяет западным партнерам подмять под себя всю эту систему — съезд судей последний тому пример. Если президент захочет и дальше сохранять свою независимость и относительную независимость судебной системы хотя бы от внешних игроков, то судебная система устоит. Если же президент не захочет или не сможет этого сделать, то судебная система, к сожалению, станет просто разменной монетой в формировании отношений между властью и Западом», — заявил он.

Читайте также: Юристы ООН призвали украинскую власть вернуть полномочия главе Конституционного суда

При этом, по мнению, эксперта, президенту выгоднее поддержать судебную систему, а не прозападные структуры.

«В случае его поддержки судебной системы, влияние президента на эту систему сохранится и даже увеличится. Зеленский получит эффективный инструмент для государственного управления, как бы это антиконституционно ни звучало. Если же контроль над судебной системой получат антикоррупционные активисты и через них западные партнеры, то реальной власти у президента станет намного меньше, и вообще реальной власти внутри страны станет намного меньше», — полагает Руслан Бортник.

НАБУ, Руслан Бортник, ВАКС, ОАСК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 марта 2021
Понедельник, 22 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

«Слуги» сдали «суверенный иммунитет» Украины на милость транснациональных фармкомпаний и жадных проходимцев.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Миссия фильма «Паломница» - вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию

Вера в наши дни не просто вопрос духовности: вера - это оплот и спасательный круг для современного человека и общества в целом. Правительства сегодня очень боятся веры, поэтому так стараются ее уничтожить, подменяя ложными свободами. Человек в вере силен и не одинок. Фильм «Паломница» Оксаны Марченко стоит расценивать именно как желание остановить пагубные процессы разложения в обществе, которые проводятся сегодня целенаправленно правительствами прогрессивно-либеральных стран, в том числе, в Украине, и вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016