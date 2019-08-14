В Японии за неделю от жары умерли 23 человека

По меньшей мере 23 человека умерли, еще почти 13 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом объявило в среду Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.
Отмечается, что за минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 12751 человек. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В некоторых регионах температура доходит до 39 градусов Цельсия.
Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.
В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.
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