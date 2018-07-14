В Японии из-за жары госпитализировали более 1,5 тысяч человек

По меньшей мере шесть человек погибли и более полутора тысяч были госпитализированы в субботу в Японии из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что с тепловыми ударами госпитализировали 1 536 человек. Практически на всей территории Японии в последние несколько дней установилась жаркая и влажная погода, когда температура днем стабильно превышала плюс 30 градусов по шкале Цельсия. В некоторых же районах страны стрелки термометров достигали отметки в 39 градусов Цельсия.

В прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.

Напомним, что только неделю назад из-за ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней погибло более 100 человек.