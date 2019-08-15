В МИД отрицают, что США отвергали кандидатуры на должность посла Украины

Информация о том, что США отвергли ряд кандидатур на должность украинского посла в Вашингтоне, не соответствует действительности, сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.
«Информация о том, что несколько кандидатур было предложено на должность посла, а они были отклонены американской стороной, не соответствует действительности», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
При этом дипломат уточнил, что процесс отбора и согласования кандидатуры посла очень деликатный, а МИД использует тщательный подход к отбору кандидатов.
Говоря о визите президента Украины на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Заяц отметил, что его подготовкой занимается постоянный представитель при ООН Владимир Ельченко.
По его словам, параллельно с этим ведется работа по подготовке визита президента в США.
«Могу заверить, что организация визита осуществляется, несмотря на то, что посол Чалый уже уволен со своей должности», — добавил дипломат, уточнив, что подготовкой занимаются как в аппарате министерства, так и в посольстве в Вашингтоне.
«Посольство в Вашингтоне является одним из многочисленных, там работают профессионалы с огромным опытом. Кроме того, есть люди в аппарате министерства, например, из департамента Америки, а также курирующий замминистра, которые имеют необходимые знания по вопросам двусторонней повестки дня», — рассказал госсекретарь.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016