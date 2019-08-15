В МИД отрицают, что США отвергали кандидатуры на должность посла Украины

Информация о том, что США отвергли ряд кандидатур на должность украинского посла в Вашингтоне, не соответствует действительности, сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

«Информация о том, что несколько кандидатур было предложено на должность посла, а они были отклонены американской стороной, не соответствует действительности», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

При этом дипломат уточнил, что процесс отбора и согласования кандидатуры посла очень деликатный, а МИД использует тщательный подход к отбору кандидатов.

Говоря о визите президента Украины на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Заяц отметил, что его подготовкой занимается постоянный представитель при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, параллельно с этим ведется работа по подготовке визита президента в США.

«Могу заверить, что организация визита осуществляется, несмотря на то, что посол Чалый уже уволен со своей должности», — добавил дипломат, уточнив, что подготовкой занимаются как в аппарате министерства, так и в посольстве в Вашингтоне.

«Посольство в Вашингтоне является одним из многочисленных, там работают профессионалы с огромным опытом. Кроме того, есть люди в аппарате министерства, например, из департамента Америки, а также курирующий замминистра, которые имеют необходимые знания по вопросам двусторонней повестки дня», — рассказал госсекретарь.