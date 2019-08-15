Войти
Трамп готов стать посредником в урегулировании ситуации в Гонконге
инициатива
Трамп готов стать посредником в урегулировании ситуации в Гонконге
Разумков прокомментировал идею забрать у партий госфинансирование
резонанс
Разумков прокомментировал идею забрать у партий госфинансирование

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

В Британии реклама трех компаний попала под запрет из-за «гендерных стереотипов»

263
В Британии реклама трех компаний попала под запрет из-за «гендерных стереотипов»

Ролики, рекламирующие сыр Philadelphia американского производителя продуктов питания Mondelez, бутилированную воду Buxton Water производителя Nestlé, а также автомобили Volkswagen eGolf, попали под запрет из-за вступившего в силу в июне текущего года закона, который запрещает использование в рекламе гендерных стереотипов. Об этом сообщает издание The Drum.

Данные рекламные ролики вызвали сомнения у специалистов Управления по рекламным стандартам (ASA). В частности, бренд Philadelphia получил 128 жалоб на свой ролик, где молодые отцы, увидев еду, забывали о своих детях. Пробуя сыр, отцы забывают о своих детях, а в этот момент дети в переносках отправляются путешествовать по залу на ленте, которая развозит блюда.

Компания Mondelez, в состав которой входит бренд, попыталась отстоять ролик, заявив, что мужчины отвлеклись из-за привлекательности продукта, а не из-за своей безответственности. Однако неправительственная организация Clearcast, предварительно одобряющая большинство британской телевизионной рекламы, пришла к выводу, что реклама показала временный упадок концентрации внимания из-за накопившейся усталости, которая свойственна всем молодым родителям.

Ролик, в котором рекламируется автомобиль Volkswagen марки eGolf, получил три жалобы. В ролике демонстрируются мужчина, спящий в палатке на отвесной скале, двое мужчин-астронавтов в космическом корабле, мужчина-атлет с протезом ноги, а в финале показана женщина, сидящая на скамейке рядом с коляской. В этой рекламе зрители увидели стереотип в том, что мужчины больше склонны к риску, а женщины всегда заботятся о детях.

На рекламу бутилированной воды пожаловались пять человек. В ролике демонстрируются балерина, музыкант-ударник и тренирующийся на тренажере гребец, которые, занимаясь своими делами, периодически отвлекаются на то, чтобы выпить из бутылки воду. По мнению зрителей, персонажи данной рекламы являются олицетворением гендерных стереотипов, так как в рекламе демонстрируется стереотип того или иного занятия для представителей разных полов. Эксперты Clearcast считают, что в целом реклама была сбалансированной, так как в ролике демонстрируются женщина наряду с мужчинами, а кадр матери с коляской был вполне разумным стереотипом, отметили специалисты.

Запрет на использование негативных гендерных стереотипов в рекламе, введенный по инициативе британского регулятора Advertising Standards Authority (ASA), вступил в силу в июне текущего года. Правила были разработаны в декабре 2018 года организацией Committee of Advertising Practice (CAP), которая подчиняется ASA. Согласно документу в рекламе запрещено использовать представления о типичной женской и мужской внешности, а также связывать определенные качества, занятия, счастье и успешность с физическими данными или показывать, как пол ограничивает возможности человека.

Читайте также: Microsoft тоже призналась в прослушке пользователей

Правила коснулись и рекламы детских товаров и услуг — теперь в них нельзя показывать маленьких детей, где демонстрируется смелость мальчика, в то время как с девочкой следует обращаться с осторожностью.

Как сообщает регулятор, гендерные стереотипы «ограничивают выбор, стремления и возможности» детей, и могут быть усилены рекламой, которая играет роль в «неравных гендерных результатах».

Великобритания, реклама, гендер
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 августа 2019
Среда, 14 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Nord Stream – 2 или Жизнь после минимизации объемов транзита

Несмотря на переход лета в отпускную фазу, есть несколько тем, которые являются постоянным генератором новостей - подготовка к работе нового парламента, курс гривны и будущее украинского газового транзита. Касательно транзитного вопроса постараюсь кое-что прояснить.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Люди по природе творческие существа. Но иногда у нас не получается раскрыть в себе эти способности. Вот пять способов стать более креативными, независимо от того, собираетесь ли вы написать роман или научиться играть на музыкальном инструменте.
Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016