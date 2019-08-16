Трамп анонсировал заключение торгового договора между США и Великобританией

США и Великобритания стремительно продвигаются к заключению торгового соглашения.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает The Telegraph.

«Я думаю, что мы заключим фантастическую и большую торговую сделку с Великобританией. Мы быстро продвигаемся», — заявил Трамп.

Глава Белого дома заявил, что говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в среду. «Он и я очень тесно связаны», — отметил Трамп.

Он отметил, что Великобритания является ближайшим союзником США. «Я не хочу говорить про ближайшего союзника, потому что это заставит других завидовать. Но, безусловно, это (Великобритания — ред.) один из ближайших (союзников — ред.)», — добавил президент США.

Напомним, что Вашингтон и Лондон обсуждают соглашение, которое может вступить в силу 1 ноября, на следующий день после выхода Великобритании из Европейского Союза.