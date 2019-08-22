Трамп хочет пересмотреть закон, который дает гражданство детям, рожденным в США

Право на получение американского гражданства по рождению на территории США может быть пересмотрено, поскольку президент США Дональд Трамп считает его бессмысленным.
Об этом Трамп сообщил журналистам на лужайке Белого дома в среду, 21 августа, передает Укринформа.
«Мы очень серьезно изучаем вопрос гражданства по праву рождения на территории США. Это когда люди делают детей в своих странах, затем пересекают границу, рожают ребенка, и — поздравления! - ребенок теперь приобретает гражданства США», - заявил он.
Трамп сообщил, что его администрация сейчас изучает этот вопрос «очень серьезно».
«Честно говоря, это (право на получение гражданства США по рождению - Ред.) - бессмысленно», - добавил после паузы Трамп.
Напомним, с 1868 года, в соответствии с четырнадцатой поправкой Конституции США и более позднего закона об эмиграции и натурализации, дети, рожденные на территории США автоматически получают американское гражданство. Это правило, правда, не распространяется на детей дипломатов, консулов и некоторых других категорий иностранцев.
Предложения пересмотреть это право уже звучали от американских политиков, в частности, в 2007 году такую идею выдвигал Митт Ромни.
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