В одесском отеле ночью заживо сгорели восемь человек

В ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям говорит, что погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

«В полвторого ночи в ГСЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил 1000 м. кв», — говорится в сообщении.

Потушить пожар удалось в 04:32 утра. Местное местное издание Оdessa.online пишет, что по словам постояльцев отеля, пожар начался в прачечной.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин в своем Facebook отметил, что в 10:00 состоится брифинг относительно трагедии в Одессе.

«Ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице на ул. Водопроводная 1, в результате которого погибли 8 человек и пострадало еще 10. В 3:35 он была локализован на площади 1000 кв. м. и в 4:32 — ликвидирован. Сегодня же в 10:00 в ГСЧС состоится брифинг по трагедии в одесской гостинице, детали которого сообщим уже потом», — написал чиновник.

Как сообщают СМИ, отель принадлежит известному одесскому бизнесмену и блогеру Вадиму Черному.