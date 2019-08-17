В одесском отеле ночью заживо сгорели восемь человек

В ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям говорит, что погибли восемь человек, еще 10 пострадали.
«В полвторого ночи в ГСЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил 1000 м. кв», — говорится в сообщении.
Потушить пожар удалось в 04:32 утра. Местное местное издание Оdessa.online пишет, что по словам постояльцев отеля, пожар начался в прачечной.
Глава ГСЧС Николай Чечеткин в своем Facebook отметил, что в 10:00 состоится брифинг относительно трагедии в Одессе.
«Ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице на ул. Водопроводная 1, в результате которого погибли 8 человек и пострадало еще 10. В 3:35 он была локализован на площади 1000 кв. м. и в 4:32 — ликвидирован. Сегодня же в 10:00 в ГСЧС состоится брифинг по трагедии в одесской гостинице, детали которого сообщим уже потом», — написал чиновник.
Как сообщают СМИ, отель принадлежит известному одесскому бизнесмену и блогеру Вадиму Черному.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016