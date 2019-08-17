Мировые агентства понизили рейтинг Аргентины

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени — с уровня B до CCC. Об этом говорится в сообщении агентства.
«Понижение рейтингов отражает повышенную неопределенность политики после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации», — говорится в сообщении. Отмечается, что это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации.
Рейтинговое агентство Standard&Poor’s также понизило долгосрочный рейтинг Аргентины с B до B-, передает Bloomberg.
12 августа падение аргентинского песо к доллару достигало 33%. После объявления в Аргентине результатов президентских праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, иностранные инвесторы стали резко избавляться от активов в этой стране. Аргентинский биржевой индекс S&P Merval 12 августа упал на 48% в долларовом выражении, что стало вторым по величине падением в течение дня на фондовых биржах, которые отслеживает Bloomberg.
Фернандес на праймериз набрал 47,7% голосов, действующий лидер страны Маурисио Макри — 32,1%. В случае победы оппозиционного кандидата экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер (не является родственником Альберто Фернандеса), которая была у власти с 2007 по 2015 год, станет вице-президентом страны.
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