После пожара в Одессе пропавшими без вести остаются 8 человек

Местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остается неизвестным, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Еще 8 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели не прекращают поисков. Государство окажет полную поддержку во всем тем, кто потерял родных. Примите мои искренние соболезнования», — написал Гончарук на своем Telegram-канале в воскресенье.
Он напомнил, что правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе, и сообщил, что их результаты должны быть представлены уже до 20 декабря. «Мы обязательно разберемся. Результаты расследования — до 20 декабря. Виновные понесут наказание», — написал глава правительства.
«Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад — в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки», — рассказал Гончарук.
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