Только треть британцев выступает за «жесткий» Brexit

«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев. Это следует из опроса компании BMG Research, который проводился по заказу The Independent.
При этом почти половина, 49% респондентов, призвали правительство премьер-министра Бориса Джонсона добиться отсрочки сделки, отменить ее или провести новый референдум. Кроме того, по данным опроса, только 19% британцев верят в способность премьера заключить соглашение с ЕС.
После вступления в должность главы правительства Джонсон, сторонник «жесткого» Brexit, неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября (крайний срок предоставленной ЕС отсрочки) вне зависимости от обстоятельств. Он пояснял, что выход из Евросоюза — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, определенное во время народного голосования.
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