ГБР расследует работу сотрудников ГСЧС после пожара в одесской гостинице

Следователи территориального управления Госбюро расследований (ГБР), расположенного в Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками Госслужбы по ЧС (ГСЧС) в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице «Токио Стар» (Одесса) и гибели людей.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебное расследование по факту возникновения пожара осуществляет Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В настоящее время следователи ГБР проводят следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС в Одесской области во время выполнения ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности, допрашиваются свидетели, изымаются необходимые документы.

«Квалификация: служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия (ч2 ст 367 Уголовного кодекса Украины)», — отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек (по данным Одесской областной государственной администрации, семь человек погибли на месте, еще один — в машине «скорой помощи»), 10 человек пострадали. Днем в субботу на месте пожара было обнажено тело еще одного погибшего (то есть всего погибли девять человек).

В ГСЧС ранее заявили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.