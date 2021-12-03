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Правоохранительные органы Одесской области подставляют Зеленского в деле о пожаре в гостинице «Токио-Стар» и гибели людей

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Правоохранительные органы Одесской области подставляют Зеленского в деле о пожаре в гостинице «Токио-Стар» и гибели людей

Ответственный за пожар в одесской гостинице «Токио-Стар», где погибли 9 человек, а еще 10 пострадали, Сергей Дурач и спустя два года после трагедии остается на свободе. Об этом говорится в материале издания Obozrevatel «На пожарище правосудия — ответственный за пожар в „Токио-Стар“ до сих пор на свободе».

В тексте предполагается, что судья Приморского районного суда Одессы Людмила Гаева намеренно затягивает разбирательство по делу о пожаре в гостинице «Токио-Стар». Напомним, что по этому делу Сергей Дурач обвиняется в нарушении правил пожарной безопасности, который привел к пожару в гостинице «Токио-Стар» 17 августа 2019 года.

Автор статьи напоминает, что обвинения в отношении совладельцев гостиницы «Токио-Стар» Вадима Черного и Сергея Дурача Одесская областная прокуратура направила в Приморский районный суд Одессы еще в августе 2020 года. Прокуратура обвинила обоих владельцев в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара. Им грозило от 3 до 8 лет тюрьмы.

«Полиция задержала Сергея Дурача 16 июля 2020, после того как он вернулся в Одессу из Италии, где почти год скрывался. 5 августа 2020 года мера пресечения Сергею Дурачу была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, который впоследствии также был отменен», — отмечается в материале.

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В нем также отмечается, что Сергей Дурач несет всю полноту ответственности за пожар в отеле «Токио-Стар»: «Сергей Дурач был руководителем и единственным собственником предприятия ООО „Отель Паровоз“, которое в свою очередь владело вторым этажом здания гостиницы „Токио-Стар“, а именно на втором этаже по данным следствия и находился очаг возгорания».

По данным Obozrevatel, Сергей Дурач не только находится на свободе, но и стал фигурантом еще нескольких уголовных производств, в частности, и по рейдерскому захвату активов его бывшего партнера по бизнесу — Вадима Черного, скончавшегося в конце 2020 года.

Одесса, Токио Стар
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