В июле в отель «Токио Стар», где сгорели 8 человек, не пустили проверку

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям планировали в июле проверить одесский отель «Токио Стар», в котором произошел пожар, но представитель ГСЧС не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.
Об этом, как передает УНИАН, заявил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Павел Афанасьев на брифинге в Киеве.
«Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в этом году было запланировано проведение в июле проверки указанного отеля. Но вместе с тем, что владелец поменял форму собственности, наш представитель, работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проверку не был допущен», — сказал Афанасьев.
Он добавил, что об этом был составлен акт о недопуске для информирования соответствующих органов и инстанций.
Кроме того, по словам Афанасьева, по состоянию на 10:00 причины пожара еще выясняются.
При этом директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук отметил, что очаг пожара был на втором этаже отеля.
Напомним, что в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 8 человек, пострадали — 10, спасены — 7, эвакуировано — 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в отеле находилось 200 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016