Войти
Разумков признал, что быстро закончить войну не удастся
мирный процесс
Разумков признал, что быстро закончить войну не удастся
Трамп из-за спада на биржах собирал глав ведущих банков США
резонанс
Трамп из-за спада на биржах собирал глав ведущих банков США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Разумков считает, что у депутатов маленькая зарплата

258
Разумков считает, что у депутатов маленькая зарплата

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, претендент на пост спикера парламента, считает недостаточной зарплату народных депутатов. Об этом он заявил в интервью «Новому времени».

Зарплата депутатов нового созыва составит 36-37 тыс. гривен, а с доплатами — до 50 тыс. гривен. В ответ на вопрос журналистки о том, справедлива ли эта сумма, Разумков заявил, что «она могла бы быть больше». По его словам, на фоне минимальной — это хорошая зарплата, но недостаточная.

«Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — заявил глава «Слуги народа».

Как заявил Разумков, «за 40 тыс. гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно». «Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят», — продолжил он. При этом Разумков пояснил, что не готов озвучить адекватную, по его мнению, зарплату.

Глава «Слуги народа» заявил, что не интересовался суммой зарплаты будущего спикера Рады. «Но примерно знаю, что где‑то под 50 тыс. гривен, и мне достаточно», — отметил он.

Читайте также: Меган Маркл запретили носить джинсы во время визитов к королеве

По словам Разумкова, он сформировал себе «материальную подушку» за счет своего бизнеса, который переписал на жену. «Могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет», — сказал политик.

зарплаты, Дмитрий Разумков
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 18 августа 2019
Суббота, 17 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Туда ли растем?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%. Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо. Потому что рост некачественный и неустойчивый.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Nord Stream – 2 или Жизнь после минимизации объемов транзита

Несмотря на переход лета в отпускную фазу, есть несколько тем, которые являются постоянным генератором новостей - подготовка к работе нового парламента, курс гривны и будущее украинского газового транзита. Касательно транзитного вопроса постараюсь кое-что прояснить.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Люди по природе творческие существа. Но иногда у нас не получается раскрыть в себе эти способности. Вот пять способов стать более креативными, независимо от того, собираетесь ли вы написать роман или научиться играть на музыкальном инструменте.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016