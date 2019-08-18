Меган Маркл запретили носить джинсы во время визитов к королеве

Герцогине Сассекской Меган Маркл запретили носить джинсы во время визита к королеве Елизавете II в замок Балморал. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевских кругах. Первая поездка принца Гарри с супругой в частную королевскую резиденцию в Шотландии должна состояться этим летом.

Как пишет газета, Елизавета II имеет четкую точку зрения на то, как должен выглядеть правильный дресс-код. «Королева не любит деним, поэтому внешний вид парня из США и рваные джинсы останутся в Фрогмор-хаус (загородная резиденция членов королевской семьи в 1 км от Виндзорского замка. — Ред.)», — заявил собеседник газеты. По его словам, то же самое касается и туфель на танкетке.

Он отметил, что Маркл на время пребывания в Балморале может носить одежду шотландских дизайнеров.

В Кенсингтонском дворце не стали комментировать эту информацию.

Герцогиня Сассекская нарушила дресс-код в июле, появившись в джинсах на теннисном турнире Уимблдон. Как писала The Times со ссылкой на источник, герцогиню не смогли пропустить в королевскую ложу, но «это не имело значения, поскольку та хотела посмотреть на Серену [Уильямс] инкогнито».