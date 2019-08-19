Guardian опубликовала доказательства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском в Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.

По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи утверждают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

В видео Forensic Architecture говорится, что доказательства были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. Собранные доказательства планируется использовать при подаче судебных исков против РФ со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Бои под Иловайском велись в августе 2014. Киев неоднократно заявлял, что в боях против украинской армии участвовали российские военные. РФ эти обвинения отрицает.