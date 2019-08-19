Боевики срывают ремонт моста в Станице Луганской

Боевики затягивают демонтаж фортификационных сооружений и начало работ по ремонту моста в Станице Луганской на Донбассе. Об этом со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«В связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской украинская сторона готова провести, зеркально, демонтаж фортификационных сооружений. Однако со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжение работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным для украинской стороны начать указанные выше работы», — говорится в сообщении.

В штабе считают, что такие действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий.

Напомним, что участники Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 17 июля пришли к согласию касательно ремонта и эксплуатации моста в Станице Луганской. Согласно достигнутым договоренностям стороны одновременно должны начать ремонт моста. Украинская сторона возобновит завален пролет, а «ЛНР» — покрытие и ограждение.

31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

16 августа саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской.