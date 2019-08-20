Инвестор Марк Мёбиус призвал покупать золото по любой цене

Золото является крайне выгодной инвестицией на фоне смягчения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Об этом заявил известный инвестор Марк Мёбиус, передает Интерфакс.

«Долгосрочные перспективы золота указывают только вверх, поскольку денежная масса будет расти, расти и еще раз расти, — заявил он в интервью телеканалу Bloomberg. — Если честно, я считаю, что золото нужно скупать по любой цене».

«Из-за стремления снизить ставки центробанки начнут печатать деньги как сумасшедшие», — сказал Мёбиус, тридцать лет проработавший в инвесткомпании Franklin Templeton Investment, а затем возглавивший собственный фонд Mobius Capital Partners.

Также инвестор добавил, что спрос на золото подстегивается распространением криптовалют, которые он назвал «психовалютами». «Думаю, что на фоне их популярности будет спрос на реальные активы, включая золото», — отметил Мёбиус.

Цена золота достигла максимального уровня за шесть лет и находится около $1512 за тройскую унцию в ходе торгов во вторник. Скачок стоимости драгметалла вызван ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и другие центробанки мира будут различными мерами стимулировать рост экономики. Смягчение ДКП ведет к снижению процентных ставок и повышает инвестиционную привлекательность золота.