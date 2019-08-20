«Голосу» мало должности вице-спикера Верховной Рады

Партия «Голос» отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады, сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.
«Да, это отвечает действительности», — сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он пояснил, что должность вице-спикера «имеет преимущественно церемониальные позиции». «Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность — нас интересуют профессиональные должности», — сказал замглавы партии «Голос».
По его словам, политические силы, «для которых политическое позиционирование более важно, чем профессиональное, могут претендовать на должность вице- спикера».
Юрчишин отметил, что если бы «Голосу» предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то «за такую должность можно было бы побороться». «Достойные кандидатуры у нас есть», — сказал Юрчишин.
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