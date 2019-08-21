Число легальных работников из Украины в Польше приближается к половине миллиона

С начала года число зарегистрированных в Польше иностранных работников выросло на 75 тысяч и в конце июня достигло 644 тысяч.

Таковы данные Учреждения социального страхования (ZUS), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Польское радио».

«Конечно, большинство из них, 483 тысячи, являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем в десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых в пределах 38 тысяч. Далее грузины — примерно 9,5 тысяч, молдаване и граждан России — более 8 тысыч», — сказал представитель ZUS Войцех Андрусевич.

Он добавил, что все зарегистрированные в ZUS иностранцы трудоустроены в Польше легально.

«В пределах 70% тех, кто начинает работу в Польше (мы здесь говорим об иностранцах), начинают ее, имея ставку. Только в пределах 3-4% — это те, кто открывает собственную предпринимательскую деятельность. А остальные — это те, кто работает на основе договора поручения », - отметил представитель ZUS.

Отметим, что по оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают этой стране 0,3-0,9% роста ВВП ежегодно.